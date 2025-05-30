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مسودة "اتفاق ويتكوف": الرئيس ترمب سيعلن شخصيا عن اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:13
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