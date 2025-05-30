Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينفي صحة ما ورد في تقرير وكالة "رويترز" بشأن تفاصيل زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجري محادثات في طهران اليوم
lebanon 24
30/05/2025 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو ينفي صحة تقرير لـ نيويورك تايمز بشأن التخطيط لضربة إسرائيلية على إيران
lebanon 24
30/05/2025 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إسنا" الإيرانية: وزير الدفاع السعودي يصل اليوم إلى طهران لإجراء محادثات حول تعزيز العلاقات ودعم السلام الإقليمي ومكافحة الإرهاب
lebanon 24
30/05/2025 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مستعدون للتعاون من أجل إزالة أي سوء فهم بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
30/05/2025 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:34 | 2025-05-30
12:31 | 2025-05-30
12:29 | 2025-05-30
12:25 | 2025-05-30
12:17 | 2025-05-30
12:16 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24