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رويترز عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تخطط لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في إطار جهودها لردع الصين

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:34
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