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زيلنسكي: بحثت خلال لقائي وزير الخارجية التركي الجهود الدبلوماسية وتجاهل روسيا دعوات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:37
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