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وزير الخارجية الأوكراني: ما صدر عن روسيا في مجلس الأمن صفعة لكل من يسعى إلى السلام

Lebanon 24
30-05-2025 | 11:54
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