Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام صيني: البحرية الصينية تجري دوريات للتأهب للقتال حول جزر متنازع عليها

Lebanon 24
31-05-2025 | 00:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين واليابان تتبادلان الاتهامات بـ"انتهاك مجالهما الجوي الإقليمي فوق الجزر المتنازع عليها"
lebanon 24
31/05/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لو فيغارو عن وزير الخارجية الإسرائيلي: الضفة الغربية بالنسبة لنا أرض متنازع عليها وليست أرضا محتلة
lebanon 24
31/05/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الصيني: نفذنا دوريات في بحر الصين الجنوبي لأن الفلبين تثير التوترات
lebanon 24
31/05/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلبين: رصدنا سفنا حربية صينية قرب تدريبات بحرية مشتركة لنا مع أميركا
lebanon 24
31/05/2025 14:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2025-05-31
06:53 | 2025-05-31
06:50 | 2025-05-31
06:45 | 2025-05-31
06:42 | 2025-05-31
06:38 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24