Advertisement

أخبار عاجلة

قوات سوريا الديمقراطية: اجتماعات ستعقد قريبا لبحث آليات تنفيذ الاتفاق مع دمشق

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد قوات سوريا الديمقراطية لموقع المونيتور: لا نريد أن تتركز السلطة الإدارية في دمشق وحدها
lebanon 24
31/05/2025 14:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تعلن إحباط هجوم نفذته إحدى خلايا تنظيم داعش بريف دير الزور الشرقي
lebanon 24
31/05/2025 14:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: آلية منع الاشتباك مع إسرائيل تهدف إلى تنفيذ الأنشطة العسكرية في سوريا بانضباط
lebanon 24
31/05/2025 14:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعقد اجتماعا طارئا بشأن مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران
lebanon 24
31/05/2025 14:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2025-05-31
06:53 | 2025-05-31
06:50 | 2025-05-31
06:45 | 2025-05-31
06:42 | 2025-05-31
06:38 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24