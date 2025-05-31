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العربية: الفصائل الفلسطينية أكدت لحماس ضرورة سحب ذرائع نتنياهو لاستمرار الحرب
Lebanon 24
31-05-2025
|
04:25
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