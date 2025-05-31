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القناة 13 الإسرائيلية: ويتكوف وبولر وعدا عائلات الرهائن أنه إذا لم يتم التوصل لصفقة فسيطلبان معلومات عنهم مقابل مساعدات

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:48
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