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الخارجية الأردنية: الوفد الوزاري العربي يندد بتعطيل إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:54
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