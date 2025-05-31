Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: تقرير وكالة الطاقة الذرية يثبت أن برنامج إيران النووي غير سلمي

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو تعليقا على تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة سلاح نووي
lebanon 24
31/05/2025 18:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: تقرير وكالة الطاقة أظهر عزم إيران على استكمال برنامج الأسلحة النووية
lebanon 24
31/05/2025 18:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تلعب دورا حاسما بتسوية سلمية للملف النووي
lebanon 24
31/05/2025 18:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير وكالة الطاقة الذرية: يجب أن تلعب الوكالة دورا بالمحادثات النووية بين إيران وأميركا
lebanon 24
31/05/2025 18:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:28 | 2025-05-31
11:22 | 2025-05-31
11:21 | 2025-05-31
11:20 | 2025-05-31
11:17 | 2025-05-31
11:02 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24