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وزير الخارجية المصري: يجب إنهاء العدوان على غزة والوقف الفوري لإطلاق النار وتحرير الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع وإدخال المساعدات

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:13
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