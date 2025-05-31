وزير الخارجية السعودي: ناقشت مع الرئيس الشرع فرص التعاون في كل المجالات ودعم النهوض الاقتصادي والمملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار

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