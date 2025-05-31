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كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
Lebanon 24
31-05-2025
|
09:55
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