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رئيس إقليم إميليا - رومانيا في شمال إيطاليا: قطعنا علاقاتنا مع إسرائيل احتجاجا على ما يجري في غزة

Lebanon 24
31-05-2025 | 13:24
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