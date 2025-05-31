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وزير المالية السوري: نشكر السعودية وقطر على المنحة المقترحة لدعم رواتب العاملين بالدولة

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:00
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