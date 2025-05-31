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مكتب نتنياهو: حماس تتمسك برفض مقترح ويتكوف وردها غير مقبول وإسرائيل ستواصل إجراءاتها لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:28
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