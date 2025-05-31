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وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس مسؤولة عن استمرار الحرب برفضها إطلاق سراح الرهائن والتخلي عن سلاحها

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:38
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