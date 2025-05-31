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مدير مبنى الأطفال بمجمع ناصر الطبي للجزيرة: الاحتلال يمنع دخول التطعيمات اللازمة للأطفال في قطاع غزة

Lebanon 24
31-05-2025 | 16:45
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