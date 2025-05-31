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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات إلى 39 في أقل من أسبوع

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:49
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