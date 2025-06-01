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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الاحتلال حوّل ما يسمى "الممرات الآمنة" إلى ساحات إعدام جماعي يستدرج إليها الحشود الجائعة والمشردة

Lebanon 24
01-06-2025 | 02:01
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