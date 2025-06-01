بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الترويكا الأوربية والولايات المتحدة لم يدخرا جهدا في استخدام وكالة الطاقة الذرية وسيلة ضغط سياسية في المفاوضات الجارية

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