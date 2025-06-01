Advertisement

أخبار عاجلة

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: القطار المستهدف كان متجها نحو شبه جزيرة القرم ويحمل خزانات وقود وعربات شحن

Lebanon 24
01-06-2025 | 03:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
lebanon 24
01/06/2025 15:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول
lebanon 24
01/06/2025 15:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: شبه جزيرة القرم ستبقى مع روسيا
lebanon 24
01/06/2025 15:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الأوكراني: مُسيرة أوكرانية استهدفت مستودع ذخيرة روسيًا في شبه جزيرة القرم أعقبه "انفجار قوي"
lebanon 24
01/06/2025 15:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:22 | 2025-06-01
08:20 | 2025-06-01
08:19 | 2025-06-01
08:11 | 2025-06-01
08:07 | 2025-06-01
08:02 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24