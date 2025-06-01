الرئيس عون من بغداد: هذه الزيارة هي فرصة لشكر القيادة العراقية والشعب العراقي على دعمهم المستمر للبنان وعلى ما قدموه من مساعدات قيّمة للشعب اللبناني لا سيما خلال الحرب الأخيرة

Lebanon 24