Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة: شهيد بالاستهداف الإسرائيلي لدراجة في بلدة أرنون جنوبي لبنان

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة حولا أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
01/06/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على طريق أرنون - يحمر أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
01/06/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال جنوبي لبنان
lebanon 24
01/06/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: الغارة الثانية التي شنّها العدوّ الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروحٍ
lebanon 24
01/06/2025 18:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2025-06-01
11:42 | 2025-06-01
11:41 | 2025-06-01
11:34 | 2025-06-01
11:30 | 2025-06-01
11:25 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24