الرئيس عون: نحن بحاجة ماسّة إلى قيام نظام المصلحة العربية المشتركة وتنميتها ومضاعفتها وإلى سوق عربية مشتركة وقد نبدأ بين بلدين فقط ثم نتوسع وآن الأوان لنحيا كراماً في هذا العالم

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