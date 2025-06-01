Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن مسؤول أوكراني: جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربات بمسيّرات استهدفت قاذفات استراتيجية روسية

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول عسكري أوكراني: استهدفنا بمسيّرات منشأة روسية لإنتاج المتفجرات
lebanon 24
01/06/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الأوكراني: مُسيرة أوكرانية استهدفت مستودع ذخيرة روسيًا في شبه جزيرة القرم أعقبه "انفجار قوي"
lebanon 24
01/06/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب عن مسؤول أوكراني: مقتل 3 أشخاص إثر ضربات روسية في منطقة كييف
lebanon 24
01/06/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصنع لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول الروسية بطائرة مسيّرة
lebanon 24
01/06/2025 18:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:43 | 2025-06-01
11:42 | 2025-06-01
11:41 | 2025-06-01
11:34 | 2025-06-01
11:30 | 2025-06-01
11:25 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24