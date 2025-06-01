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حاكم منطقة "إيركوتسك" الروسية: يعلن أن طائرات أوكرانية موجّهة عن بُعد هاجمت وحدة عسكرية في قرية "سريدني" وهو أول هجوم من نوعه في سيبيريا
Lebanon 24
01-06-2025
|
07:21
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