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حاكم منطقة "إيركوتسك" الروسية: يعلن أن طائرات أوكرانية موجّهة عن بُعد هاجمت وحدة عسكرية في قرية "سريدني" وهو أول هجوم من نوعه في سيبيريا

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:21
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