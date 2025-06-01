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مفوض الأونروا: عمليات تسليم وتوزيع المساعدات في غزة يجب أن تتم على نطاق واسع وبشكل آمن ولا يمكن تنفيذ ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة والأونروا

Lebanon 24
01-06-2025 | 09:38
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