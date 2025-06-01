22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وكالات أجنبية: أوكرانيا تقدّر كلفة الضرر اللاحق بالطائرات العسكرية الروسية التي قصفتها في عمق أراضي روسيا بـ7 مليارات دولار
Lebanon 24
01-06-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
02/06/2025 00:31:02
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار
Lebanon 24
جابر: لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار
02/06/2025 00:31:02
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: تركيا فقدت 10 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي بسبب الرسوم الأميركية
Lebanon 24
بلومبرغ: تركيا فقدت 10 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي بسبب الرسوم الأميركية
02/06/2025 00:31:02
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تحذر من أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا تحذر من أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا
02/06/2025 00:31:02
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي بناءً على طلب من الجانب الروسي
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي بناءً على طلب من الجانب الروسي
17:24 | 2025-06-01
01/06/2025 05:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفعية الاحتلال تقصف محيط منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
Lebanon 24
مدفعية الاحتلال تقصف محيط منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
17:19 | 2025-06-01
01/06/2025 05:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع روبيو خطط استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في اسطنبول
Lebanon 24
الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع روبيو خطط استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في اسطنبول
17:16 | 2025-06-01
01/06/2025 05:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق جنوب خانيونس
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق جنوب خانيونس
17:14 | 2025-06-01
01/06/2025 05:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس
17:07 | 2025-06-01
01/06/2025 05:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
00:22 | 2025-06-01
01/06/2025 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
02:15 | 2025-06-01
01/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:24 | 2025-06-01
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي بناءً على طلب من الجانب الروسي
17:19 | 2025-06-01
مدفعية الاحتلال تقصف محيط منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
17:16 | 2025-06-01
الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع روبيو خطط استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في اسطنبول
17:14 | 2025-06-01
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق جنوب خانيونس
17:07 | 2025-06-01
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس
17:06 | 2025-06-01
وزارة الخارجية الروسية: روبيو أعرب عن تعازيه للافرورف في ضحايا حوادث الجسور الحديدية في روسيا
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 00:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24