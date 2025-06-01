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الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تدافع عن نفسها ونفعل كل ما في وسعنا لجعل روسيا تشعر بالحاجة إلى إنهاء الحرب

Lebanon 24
01-06-2025 | 14:32
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