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قائد الجيش الإسرائيلي يأمر بتوسيع هجوم غزة إلى مناطق إضافية في القطاع

Lebanon 24
01-06-2025 | 15:40
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