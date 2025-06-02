Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس تشيلي: ندين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نُدين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
02/06/2025 02:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: مجازر الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي بتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية
lebanon 24
02/06/2025 02:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف: قمة بغداد فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية وندين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
02/06/2025 02:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل يتهم الحكومة الإسرائيلية بنية الإبادة الجماعية
lebanon 24
02/06/2025 02:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:06 | 2025-06-02
02:03 | 2025-06-02
01:48 | 2025-06-02
01:46 | 2025-06-02
01:33 | 2025-06-02
01:31 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24