Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز": روسيا تتسلّم مقترح مسودة السلام من الوفد الأوكراني

Lebanon 24
01-06-2025 | 17:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": أميركا تعد مسودة قرار بوكالة الطاقة تؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية
lebanon 24
02/06/2025 03:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: روسيا ستشارك بنفس وفدها في الجولة الثانية من محادثات إسطنبول بشأن السلام في أوكرانيا
lebanon 24
02/06/2025 03:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: خلال مباحثاتنا مع الأوروبيين جددنا التزامنا بمبادرات السلام ومن بينها مقترح الرئيس ترامب
lebanon 24
02/06/2025 03:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: أفعال روسيا ستظهر موقفها الحقيقي من جهود السلام الأميركية ومن مقترح الهدنة 30 يوما
lebanon 24
02/06/2025 03:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2025-06-01
19:03 | 2025-06-01
18:48 | 2025-06-01
18:46 | 2025-06-01
18:33 | 2025-06-01
18:31 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24