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الجالية اليهودية في كولورادو: نشعر بالأسى لإلقاء عبوة حارقة على المشاركين في مسيرة لرفع الوعي بشأن الرهائن

Lebanon 24
01-06-2025 | 18:27
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