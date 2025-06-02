سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن للـLBCI: حجوزات الطائرات المتجهة إلى لبنان صيفًا امتلأت ورفع منع سفر الإماراتيين إلى لبنان فتح طريقًا امام آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين

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