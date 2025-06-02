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سلام: نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليار دولار لإعادة الإعمار وطموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من البنك الدولي وهذا ما حصل

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:06
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