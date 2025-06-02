Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالفزع إزاء تقارير تتحدث عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: أشعر بالفزع إزاء الهجوم الوحشي على مدينة سومي الأوكرانية الذي أودى بحياة أبرياء
lebanon 24
02/06/2025 16:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في غزة
lebanon 24
02/06/2025 16:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لدينا خطة لإيصال المساعدات فدعونا ندخل غزة ودعونا
lebanon 24
02/06/2025 16:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة أمس
lebanon 24
02/06/2025 16:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2025-06-02
09:31 | 2025-06-02
09:30 | 2025-06-02
09:28 | 2025-06-02
09:23 | 2025-06-02
09:22 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24