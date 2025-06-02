Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام الناتو: إذا تعرضت أوروبا للتهديد فلا شك لدينا من وجود أميركا إلى جانبنا

Lebanon 24
02-06-2025 | 09:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشيال تايمز: أمين عام الناتو سيؤكد للجانب الأميركي أن أمن أوروبا سيكون في خطر إذا فُرضت على كييف تسوية
lebanon 24
02/06/2025 19:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: متفائل للغاية بمشاركة الإدارة الأميركية بجهود السلام في أوكرانيا
lebanon 24
02/06/2025 19:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: متفائل بحذر بشأن تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بأوكرانيا
lebanon 24
02/06/2025 19:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: يمكن التعويل على دعم ألمانيا في تعزيز دفاعات الحلف
lebanon 24
02/06/2025 19:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:01 | 2025-06-02
11:21 | 2025-06-02
11:21 | 2025-06-02
11:20 | 2025-06-02
11:13 | 2025-06-02
11:10 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24