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نائب وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ترفض الوقف غير المشروط لإطلاق النار

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:20
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