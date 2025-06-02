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الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية بحث مع الرئيس المصري بالقاهرة تطورات المنطقة وملف المفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
02-06-2025
|
11:59
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