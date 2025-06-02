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الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الألماني أهمية الدور البناء لأوروبا في الملف النووي

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:09
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