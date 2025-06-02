روسيا تعتبر بدء انسحاب كامل للقوات الأوكرانية من الأراضي الروسية بما في ذلك مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون أحد الخيارات لإرساء وقف إطلاق النار

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