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السيسي يؤكد أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:12
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