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مواقع إخبارية إسرائيلية: قتال ضار لا يزال مستمرا في منطقة العملية بجباليا

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:24
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