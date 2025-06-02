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المتحدث باسم غوتيريش: إسرائيل رفضت خلال عطلة نهاية الأسبوع 5 بعثات لتوزيع مياه الشرب في جباليا بقطاع غزة

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:45
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