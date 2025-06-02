Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ من اليمن

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحلات جوية كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون بتل أبيب عادت أدراجها عقب إطلاق صاروخ من اليمن (القناة 12 الإسرائيلية)
lebanon 24
03/06/2025 00:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون
lebanon 24
03/06/2025 00:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء إطلاق صاروخ من اليمن
lebanon 24
03/06/2025 00:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام حركة الملاحة
lebanon 24
03/06/2025 00:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:16 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2025-06-02
17:17 | 2025-06-02
17:16 | 2025-06-02
17:10 | 2025-06-02
17:07 | 2025-06-02
17:06 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24