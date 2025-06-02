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هيئة البث الإسرائيلية: الجنديان من لواء ناحال اللذان رفضا القتال في غزة سيدخلان السجن غدا

Lebanon 24
02-06-2025 | 15:21
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