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دبّابة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه الحشود عند مركز توزيع المساعدات برفح جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
02-06-2025 | 17:04
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