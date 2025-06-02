Advertisement

أخبار عاجلة

إيهود باراك: نتنياهو بين خياري حرب دوافعها سياسية وصفقة لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب

Lebanon 24
02-06-2025 | 17:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع القناة 13 الإسرائيلية: 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن
lebanon 24
03/06/2025 03:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
03/06/2025 03:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهود أولمرت: هذه حرب بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الرهائن
lebanon 24
03/06/2025 03:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: هناك صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في قطاع غزة مطروحة حاليًّا وتتضمن مسارًا لإنهاء الحرب
lebanon 24
03/06/2025 03:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-06-02
18:40 | 2025-06-02
18:30 | 2025-06-02
18:29 | 2025-06-02
18:28 | 2025-06-02
18:25 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24